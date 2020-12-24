Ударивший Прилучного бизнесмен рассказал подробности драки с артистом
Бизнесмен в беседе с сайтом MK.RU поделился подробностями той ночи, когда Прилучный пришел в его заведение.
«Около пяти-шести часов утра мне позвонил мой знакомый и сказал, что он вместе с Павлом Прилучным и еще каким-то мужчиной хотят заехать ко мне в клуб. Я ответил, что клуб не работает, но если они хотят, то пусть приезжают», — сказал Семенов.
С актером владелец клуба раньше не пересекался и признался, что относится к его творчеству довольно равнодушно.
Павел по внешнему виду был явно нетрезв, он вел себя достаточно шумно, раскованно, но позитивно, в целом он был дружелюбен
Выяснилось, что до приезда в клуб Прилучный с приятелями уже побывал в трех увеселительных заведениях. Он даже отказал бармену в просьбе сделать совместное фото, сославшись на нетрезвое состояние и не лучшую форму.
Семенов заявил, что в какой-то момент актер попросил его выключить камеры видеонаблюдения в клубе. Мужчина не стал этого делать, после чего Прилучный ушел, но вскоре вернулся снова и попросил показать зал для единоборств на втором этаже.
«Павел предложил устроить спарринг. Я ответил, что не буду спарринговаться, так как у меня не было никакого желания», — пояснил владелец «Завода».
Артист был настроен решительно, «стал раздеваться — снял кофту и обувь». Потом «принял боксерскую стойку» и попытался ударить мужчину. Защищаясь, Семенов нанес удар в ответ. Прилучный упал на пол.
«Единственный удар Прилучный получил, только из-за того, что других возможностей остановить его у меня в тот момент не было», — подчеркнул бизнесмен.
Он пояснил, что о возбуждении уголовного дела узнал из СМИ, приехал в полицию и написал явку с повинной. Семенова уже допросили в качестве подозреваемого.