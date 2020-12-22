Драка с участием Прилучного обернулась уголовным делом

В конце ноября актер Павел Прилучный попал в больницу после избиения. Правоохранители завели уголовное дело и приступили к расследованию. Об этом «360» сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

«По факту инцидента в клубе „Завод“ в конце ноября текущего года, в результате которого 33-летнему гражданину был причинен вред здоровью средней тяжести, возбуждено уголовное дело. <…> Иная информация не разглашается в интересах следствия», — сказала Поставничая.

Актер попал в больницу в конце ноября после избиения в Калининграде. Врачи диагностировали у него перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы. Позже стало известно, что Прилучный лежал в платной палате стоимостью 15 тысяч рублей в сутки. Для него создали комфортные условия и поставили у дверей охрану.

Сам Прилучный сначала заявил, что ударился головой при падении. Потом он стал говорить о нападении и избиении. По словам очевидцев, актер поспорил с владельцем клуба «Завод». Мужчины обсуждали бокс и решили помериться силами.