Врачи оказывают помощь Павлу Прилучному, который оказался в больнице с травмами. После подготовки заявлений актер передаст их правоохранителям, сообщила «360» его агент Екатерина Сычева.

«Соответствующие заявления уже готовятся к подаче в правоохранительные органы. <…> Коллеги и близкие актера просят СМИ не спекулировать на произошедшем и не дезинформировать многочисленных поклонников Павла. Корректная информация о его состоянии будет поступать только от его официальных представителей или от него лично», — заявила Сычева.

По ее словам, Прилучный попал в больницу после нападения неизвестных. Медики оценивают его состояние как стабильное. Сейчас актер восстанавливается под наблюдением специалистов.

Агент актера добавила, что в ближайшее время продолжатся съемки второго сезона сериала «В клетке». Прилучный сам играет в картине и является продюсером. При этом Сычева подчеркнула, что пока слишком рано говорить про проекты.

«Ответы на вопросы, которые вы задаете, пока их просто нет. Ни про проекты, ничего не понятно пока», — заключила агент актера.

Прилучный находится на лечении в Городской клинической больнице №1 имени Пирогова в Москве. По словам источника «360», у актера обнаружили перелом костей лица, ссадины и ушибы головы.