Прилучному привезли в больницу еду из ресторана и поставили телохранителей

Артист лежит в платной палате стоимостью 15 тысяч рублей в сутки. У двери постоянно дежурят охранники.

Прилучный отказалась от больничной еды. Поэтому ему доставляют блюда из ресторанов, которые заказывает его возлюбленная актриса Мирослава Карпович.

Ранее врачи рассказали, что Прилучному придется пробыть в больнице долгое время. Актер до сих пор не может нормально разговаривать, ему нужно восстановиться после травмы.

Артиста избили 23 ноября в Калининграде, после побоев он попал в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова в Москве. Медики диагностировали ссадины и ушибы головы, перелом костей лицевого скелета.

Сам Прилучный заявил, что ударился головой при падении. Челюстно-лицевой хирург сказал, что актер еще легко отделался, хотя после такого рубец может и остаться. Прилучный опубликовал в соцсети фотографию с подбитым глазом, чем напугал своих подписчиков.

Изначально артист заявлял, что просто неудачно упал. Спустя время он заговорил о нападении и избиении. Очевидцы драки сообщают, что Прилучный поспорил с владельцем клуба «Завод». Мужчины обсуждали бокс и решили помериться силами. А в СМИ написали, что артист подрался за бабушку в гей-клубе ради продажи этой истории кому-нибудь с телевидения. Прилучный прокомментировал это так: «Эта версия гораздо интереснее правды, так что пока предлагаю остановиться на ней».

Актер написал заявление в полицию, УМВД Ленинградского района Калининграда ведет проверку.