«Прикол вышел из-под контроля»: Солист Little Big рассказал, как группа попала на Евровидение

Солист Little Big Илья Прусикин рассказал, что группа не надеялась попасть на Евровидение. Участники решили отправить заявку «ради прикола».

Об этом солист группы рассказал во время шоу «Вечерний Ургант». Он отметил, что коллектив уже подавал заявку на международный песенный конкурс с надеждой попасть туда, но тогда им не ответили.

В этом году мы решили прикольнуться, отослать песню — все равно не возьмут. И тут так получилось, что нам ответили. Получается, что прикол вышел из-под контроля Илья Прусикин.

О своем участии в конкурсе музыканты узнали 2 марта. К тому времени песня у них уже была, но клип на нее не снимался. Однако по правилам Евровидения он должен был быть. Прусикин рассказал, что из-за этого им пришлось работать в ускоренном режиме — видео на песню Unо было готово за пять дней.

С момента публикации клип набрал уже более 12 миллионов просмотров — и это только на официальном сайте Евровидения на YouTube. Вместе с основным составом группы на конкурс отправятся солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия и фронтмен The Hatters Юрий Музыченко. Однако пользователей сети больше волнует вопрос, поедет ли туда танцор в спортивном костюме. Его уже окрестили «танцующим пухляшом» и называют «изюминкой выступления». Однако по регламенту конкурса представлять страну могут только шесть участников.