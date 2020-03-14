«Прикол вышел из-под контроля»: Солист Little Big рассказал, как группа попала на Евровидение
Об этом солист группы рассказал во время шоу «Вечерний Ургант». Он отметил, что коллектив уже подавал заявку на международный песенный конкурс с надеждой попасть туда, но тогда им не ответили.
В этом году мы решили прикольнуться, отослать песню — все равно не возьмут. И тут так получилось, что нам ответили. Получается, что прикол вышел из-под контроляИлья Прусикин.
О своем участии в конкурсе музыканты узнали 2 марта. К тому времени песня у них уже была, но клип на нее не снимался. Однако по правилам Евровидения он должен был быть. Прусикин рассказал, что из-за этого им пришлось работать в ускоренном режиме — видео на песню Unо было готово за пять дней.
С момента публикации клип набрал уже более 12 миллионов просмотров — и это только на официальном сайте Евровидения на YouTube. Вместе с основным составом группы на конкурс отправятся солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия и фронтмен The Hatters Юрий Музыченко. Однако пользователей сети больше волнует вопрос, поедет ли туда танцор в спортивном костюме. Его уже окрестили «танцующим пухляшом» и называют «изюминкой выступления». Однако по регламенту конкурса представлять страну могут только шесть участников.