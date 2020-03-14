Little Big рассказали о съемках клипа к песне на Евровидение. И это был ад

Участникам команды Little Big пришлось пройти через настоящее пекло перед поездкой в Нидерланды на Евровидение. О своем участии в конкурсе члены группы узнали только 2 марта.

Как рассказал лидер команды Илья Прусикин (Ильич), о своем участии в конкурсе музыканты узнали только 2 марта. На съемки ролика времени практически не оставалось. Его пришлось снимать в авральном порядке.

«И нам пришлось попотеть, мы прямо были в аду», — заявил Ильич. Такое признание он сделал в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Прусикин признался, что сама песня Unо появилась значительно раньше. Ее писали «не под конкурс».

Клип команды расхватывают в сетях. Только на YоuTubе ролик посмотрели уже больше 10 миллионов пользователей. Это только за два дня. Эксперты в один голос заявляют: песня российской команды если даже и не возьмет главный приз, что будет очень странно, то в первую тройку войдет в любом случае. Латинские ритмы композиции долго не выходят из головы у того, кто ее услышит. А пляшущий в левом углу кадра пухляш прочно стал любимцем публики, особенно за него переживают женщины.