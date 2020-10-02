Пригожин решил завести ребенка вслед за Рудковской и Плющенко

Пригожин «обалдел» от новости о пополнении в семье продюсера и фигуриста. Теперь он хотел бы, чтобы жена подарила ему сына или дочку.

Для продюсера рождение Арсения оказалось таким же сюрпризом, как и для всех остальных.

«Мне приятно, что Яна и Женя назвали сына Арсением в честь нашего сына Арсения. Значит, вырастет талантливый парень. Для меня это (появление на свет ребенка — прим.) стало таким же сюрпризом, как и для других», — признался Пригожин.

Он похвалил Плющенко и Рудковскую за решение главной проблемы в России — демографической, отметил сайт «Утро.ру».

О рождении сына Рудковская рассказала 1 октября. Жена Плющенко стала мамой в четвертый раз. Арсений появился на свет 25 сентября. По слухам, супруги воспользовалась услугами суррогатной матери. Позже Рудковская сняла на видео новорожденного сына и его старшего брата Александра.