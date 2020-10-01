Сын родился в семье Плющенко и Рудковской

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и телеведущая Яна Рудковская сообщили о рождении второго сына. Мальчик появился на свет 25 сентября. Фотографию с малышом Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram.

«Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала она.

Рудковская и Плющенко поженились 12 сентября 2009 года. 6 января 2013 года у пары родился сын Александр. От первого брака с предпринимателем Алексеем Батуриным у Рудковской есть сын Николай и усыновленный ребенок экс-супруга Андрей.

Как напомнила газета «Известия», ранее Рудковская подтвердила, что прибегла к услугам суррогатной матери, чтобы выносить ребенка.