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    02 октября 2020, 10:02

    Рудковская сняла на видео новорожденного сына со старшим братом

    Полина Петрова

    Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте видео с новорожденным сыном Арсением и его старшим братом Александром. На днях они с супругом фигуристом Евгением Плющенко забрали ребенка домой.
    Рудковская сняла на видео новорожденного сына со старшим братом

    «Забрали сегодня наше счастье домой! Спасибо всем за поздравления!», — написала телеведущая.

    Она призналась, что вместе с мужем находится под большим впечатлением от радостного события, пишет «Газета.ru».

    Второй ребенок в семье фигуристка и продюсера появился на свет 25 сентября. Ранее бизнесвумен подтвердила, что прибегла к услугам суррогатной матери, чтобы выносить малыша.

    Рудковская и Плющенко поженились 12 сентября 2009 года. 6 января 2013 года у пары родился сын Александр. От первого брака с предпринимателем Алексеем Батуриным у женщины есть сын Николай и усыновленный ребенок экс-супруга Андрей.

    Ранее Плющенко прокомментировал публикацию переписки между его супругой и фигуристкой Алиной Загитовой. Скриншот переписки появился в Instagram команды Этери Тутберидзе.

    Новости SMI.FM