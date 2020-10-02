Рудковская сняла на видео новорожденного сына со старшим братом

«Забрали сегодня наше счастье домой! Спасибо всем за поздравления!», — написала телеведущая.

Она призналась, что вместе с мужем находится под большим впечатлением от радостного события, пишет «Газета.ru».

Второй ребенок в семье фигуристка и продюсера появился на свет 25 сентября. Ранее бизнесвумен подтвердила, что прибегла к услугам суррогатной матери, чтобы выносить малыша.

Рудковская и Плющенко поженились 12 сентября 2009 года. 6 января 2013 года у пары родился сын Александр. От первого брака с предпринимателем Алексеем Батуриным у женщины есть сын Николай и усыновленный ребенок экс-супруга Андрей.

Ранее Плющенко прокомментировал публикацию переписки между его супругой и фигуристкой Алиной Загитовой. Скриншот переписки появился в Instagram команды Этери Тутберидзе.