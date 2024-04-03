Знаменитости 03 апреля 2024, 10:38 Пригожин назвал главную ошибку Пугачевой Продюсер Пригожин назвал критику россиян главной ошибкой певицы Пугачевой РИА «Новости»

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Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Алла Пугачева не должна была критически высказываться в адрес тех, кто остался в России. Именно это стало главной ошибкой Примадонны. Об этом он рассказал в интервью порталу NEWS.ru.

Резкие высказывания артистки, характерные для нее последние два года, вызывают у продюсера удивление. По мнению Пригожина, критика в отношении оставшихся в стране сограждан стала большим промахом.

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«Когда великая женщина, поющая: „Живи спокойно, страна, я у тебя одна“, оставляет эту страну и уезжает за мужем — это понятно, но она совершает большую ошибку, критикуя всех, кто остался и кто не может себе позволить уехать по многим причинам», — сказал он.

Продюсер также отметил, что Пугачева, пользуясь огромным влиянием в шоу-бизнесе, сопоставимым с влиянием президента, и имея репутацию «терминатора» и «главного мафиози» отрасли, могла бы сохранить свое положение и в настоящее время, но приняла иное решение.

На днях Генпрокуратура направила запрос о признании Пугачевой иноагентом. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.