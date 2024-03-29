29 марта 2024, 16:46
Генпрокуратура направила запрос о признании Пугачевой иноагентом
Бородин: Генпрокуратура направила запрос о признании певицы Пугачевой иноагентом
Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции запрос о присвоении статуса иностранного агента известной певице Алле Пугачевой. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале, прикрепив фото соответствующего документа.
«Пугачеву сейчас проверяют. Дальше все на усмотрение контролирующих органов. От меня уже мало что зависит в этой истории. Осталось только наблюдать», — отметил Бородин.
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В своей публикации от 27 марта активист объявил о начале присвоения статуса иностранного агента Алле Пугачевой. Сотрудники Минюста приступили к мониторингу публичных высказываний артистки, а также источников дохода.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не слышал о возможности признания Пугачевой иноагентом. В Кремле никакой позиции по этому вопросу пока нет.
Генпрокуратура РФ
Россия
Алла Пугачева
Иноагенты
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