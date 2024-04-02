Знаменитости 02 апреля 2024, 13:47 Пригожин рассказал о клане Пугачевой в шоу-бизнесе Продюсер Пригожин: певица Пугачева блестяще управляла своим кланом в шоу-бизнесе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, что певица Алла Пугачева занимала особое место среди влиятельных личностей российского шоу-бизнеса. Она обладала своим «кланом» и управляла им с непревзойденным мастерством, рассказал Пригожин в беседе с порталом NEWS.ru.

Пригожин подчеркнул, что Пугачева, так же, как артисты Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум, пользовалась огромным авторитетом и влиянием как в кругах российского шоу-бизнеса, так и в обществе в целом.

Реклама

«В российском шоу-бизнесе клановость, конечно же, существовала. У Пугачевой был свой клан, свои любимчики. Она, учитывая свой статус и авторитет, формировала свою команду, и эти люди вокруг нее бегали, прыгали. Она умела это делать блестяще», — сказал продюсер.

По словам Пригожина, Пугачева ранее имела уникальное положение в индустрии. Он сравнил ее с «мафиози», «терминатором» и «диктатором» российского шоу-бизнеса. Возможности, которыми она обладала, были буквально равны возможностям президента, заключил продюсер.

Ранее Пригожин призвал Пугачеву прекратить «бросать камни в огород русского народа». Он также раскритиковал ее резкий ответ певцу Стасу Михайлову.