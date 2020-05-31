Пригожин нашел у Шнурова манию величия

«У него мания величия. Он про популярных артистов имел в виду себя, у которого корпоративы по двести тысяч долларов», — заявил Пригожин.

Он негодует из-за того, что Шнуров обнародовал их личную переписку, в которой Пригожин употреблял нецензурные слова.

«Я писал, по сути, на деревню к бабушке или к дедушке, а он взял ее и опубликовал. Я ему написал все, что я о нем думаю. Безнаказанность, беспринципность порождает то, с чем мы с вами сегодня столкнулись», — отметил Пригожин.

По его словам, подобные поступки ведут к революции, разжигают огонь ненависти и злости в условиях пандемии коронавируса.

Пригожин добавил, что ему безразличны негативные высказывания в интернете в его адрес. «Поверьте мне: у меня абсолютный иммунитет и антитела на хейтеров и на этих дегенератов. Дегенератов, которые пишут оскорбительные сообщения», — заявил он.

Продюсер согласен на то, чтобы они устраивали травлю. Она ему не страшна.

Помимо этого Пригожин отказался отчитываться о своих доходах за период самоизоляции. Специальные компетентные законные органы знают, зарабатывает он в период пандемии или нет. Остальных этот вопрос не касается, отметил он.

Пригожин напомнил, что изначально он заступился за молодых и талантливых артистов, но еще безызвестных.

Конфликт между Пригожиным и Шнуровым начался после слов продюсера о бедственном положении популярных отечественных артистов. Музыкант опубликовал у себя в Instagram стихи, где назвал продюсера «цирковым заступником».