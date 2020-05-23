Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение шоу-бизнеса из-за COVID-19

«Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать», — заявил он.

Пока продолжается режим самоизоляции, звездам приходится «проедать то, что удалось в свое время скопить». Непростое время переживают музыканты, танцоры, актеры, артисты цирка.

Их положение улучшится не раньше чем через полгода, считает Пригожин. Хотя даже после снятия всех ограничений на проведение массовых мероприятий многие россияне не сразу же купят билеты на концерты.

Артисты, как и все граждане, платят налоги, напомнил продюсер. Поэтому он заявил, что государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и просят о помощи.

А вот лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает режим самоизоляции «удивительным временем». Он читает книги — по 300 страниц в день, самообразовывается, общается с близкими людьми и «решает все недосказанности».