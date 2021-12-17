Представитель Татьяны Тарасовой рассказал о ее самочувствии

Проблемы со здоровьем вынудили заслуженного тренера СССР и судью «Ледникового периода» Татьяну Тарасову пропустить финал восьмого сезона шоу. Ее представитель успокоила «360» и заметила, что с Тарасовой все в порядке.

На вопрос о том, госпитализировали тренера или нет, собеседница не ответила.

«Не переживайте, все в порядке, все хорошо», — сказала она.

Во время звонка на личный номер Тарасовой трубку сняла женщина, которая тоже заверила, что с ней все в порядке.

Эстрадный певец Филипп Киркоров при этом посоветовал молиться за здоровье Татьяны Тарасовой, не став уточнять причины такого призыва.

«Давайте молиться за здоровье», — подчеркнул артист.

По данным РИА «Новости», заслуженного тренера отправили в больницу второй раз за две недели.

Ведущий «Ледникового периода» и ученик тренера Алексей Ягудин сообщал, что Тарасова плохо себя чувствует и поэтому ну участвовала в финале шоу. Один из его наставников Илья Авербух попросил для тренера поддержки.