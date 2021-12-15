Татьяна Тарасова пропустила финал «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем

Заслуженный тренер СССР, судья Татьяна Тарасова не появилась на финале восьмого сезона «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем. Ведущий шоу, олимпийский чемпион Алексей Ягудин сообщил, что Тарасова плохо себя чувствует.

«Татьяна Анатольевна, мы переживаем за вас, очень вас любим и желаем возвращения в наш проект», — сказал Ягудин.

В качестве судьи вместе нее пригласили актера Даниила Спиваковского, а затем Филиппа Киркорова.

Илья Авербух в беседе с Super рассказал, что 74-летняя Татьяна Тарасова заболела. Он пообещал, что завтра судья должна все же появиться. Издание отмечает, что у тренера могла сильно болеть голова, но, по каким именно причинам, пока неизвестно.

В последнее время у Тарасовой наблюдаются проблемы со здоровьем. Несколько месяцев тренер передвигается на инвалидной коляске, при этом она не отказывалась от работы на шоу.

Татьяна Тарасова является самым строгим и авторитетным членом жюри проекта. Она являлась председателем телешоу «Звезды на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень».