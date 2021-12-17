Авербух расчувствовался, говоря о Тарасовой во время финального выпуска шоу «Ледниковый период»

Заключительный выпуск телевизионного шоу «Ледниковый период» прошел без тренера Татьяны Тарасовой, которая на протяжении многих лет была бессменным членом жюри. Один из наставников Илья Авербух не смог сдержать эмоций, рассказывая о ней. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По данным издания, Тарасовой пришлось пропустить съемки из-за проблем со здоровьем.

«„Ледниковый период“ — это то, что позволяет… Наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами выразить ей поддержку», — цитирует Авербуха «Утро.ру».

Ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин добавил, что все переживают за Тарасову.

«Очень вас любим и желаем возвращения в наш проект», — подчеркнул он.