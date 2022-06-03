Правнук королевы Елизаветы II Луи капризничал на празднике

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летие своего правления. Ее правнук Луи Кембриджский капризничал на торжестве. Об этом сообщило издание Super.ru.

По данным сайта utro.ru, младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, судя по всему, был не в духе.

Также на мероприятие прибыли принц Гарри и Меган Маркл со своими детьми. Они прилетели на частном самолете. Потом королева заказала им машину. Сейчас они находятся в Букингемском дворце.

Ранее герцоги Сассекские пообещали Елизавете II вести себя сдержанно на празднике и не устраивать скандалов. Эта поездка в Великобританию стала первой для них с детьми, дочерью Лилибет и сыном Арчи.

Ранее историк Александр Киселев заявил, что после ухода королевы трон унаследует ее старший ребенок, то есть, принц Чарльз. Принцу Чарльзу сейчас 73 года, теоретически, из-за почтенного возраста или иных причин он может отказаться от наследования трона, тогда королем станет его старший сын принц Уильям, однако это маловероятно. Скорее всего, Чарльз будет занимать трон до своей смерти.