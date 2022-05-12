Историк Киселев рассказал, что будет с Великобританией после ухода Елизаветы II

Королеве Великобритании Елизавете II — 96 лет. По состоянию здоровья и возрасту она начинает постепенно отходить от монарших обязанностей. Историк Александр Киселев объяснил для teleprogramma.pro, что будет с королевским двором Великобритании и кто займет трон после ухода королевы.

По действующим британским законам трон после ухода королевы унаследует ее старший ребенок, то есть, принц Чарльз. Принцу Чарльзу сейчас 73 года, теоретически, из-за почтенного возраста или иных причин он может отказаться от наследования трона, тогда королем станет его старший сын принц Уильям, однако это маловероятно. Скорее всего, Чарльз будет занимать трон до своей смерти.

Население Великобритании, по словам историка, положительно относится к монархическому строю.

«В любой стране симпатии всегда принадлежат молодым, но Британия — пример образцовой классической монархии, а большинство жителей этой страны — монархисты. Поэтому они будут рады приветствовать принца Чарльза в роли своего нового короля», — заключил Киселев.