Возгорание в московской квартире певицы Марины Хлебниковой началось с ее кровати. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Установлено, что очаг возгорания находился в кровати Хлебниковой. Певица уснула с непотушенной сигаретой», — рассказал он.

Артистку госпитализировали с ожогами лица и дыхательных путей. Кроме того, она пострадала от интоксикации.

Двухуровневая квартира Марины Хлебниковой, которая находится на улице Ратной, загорелась 18 ноября. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Спасательные службы направили певицу в НИИ имени Склифосовского, врачи медучреждения подключили ее к аппарату ИВЛ. Сейчас артистка в тяжелом состоянии.

Когда началось возгорание, Марина Хлебникова попыталась спастись самостоятельно. Об этом рассказала дочь певицы.

Три года назад в квартире, где произошел пожар, покончил с собой первый муж Хлебниковой. В последний год жизни он боролся с тяжелыми последствиями инсульта.