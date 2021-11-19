Сгоревшая квартира Марины Хлебниковой была местом самоубийства ее первого мужа

В квартире певицы Марины Хлебниковой, сгоревшей в пожаре накануне, три года назад покончил с собой ее первый муж Антон Логинов. Музыкант боролся с последствиями инсульта.

Трагедия произошла в 2018 году. До этого Логинов пережил тяжелый инсульт, и Хлебникова забрала его к себе в квартиру — мужчине требовался уход. К этому моменту они уже долгое время были разведены.

Незадолго до самоубийства состояние музыканта стало ухудшаться, он пил много лекарств, в том числе валокордин, как сообщил Пятый канал.

Труп мужчины обнаружила сама певица. Тогда ее госпитализировали в больницу с нервным срывом. По информации СМИ, он написал предсмертную записку — в ней он попросил никого не винить в своей кончине и рассказал, что Марина Хлебникова была смыслом его жизни.

Пожар в московской квартире певицы на улице Ратной произошел в четверг, 18 ноября. Медики перевезли Хлебникову в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У нее диагностировали множественные ожоги различной степени — на лице, голове, груди, бедрах. Певица впала в кому.