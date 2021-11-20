Хлебникова сама пыталась спастись из пожара

Дочь певицы Марины Хлебниковой Доминика рассказала, что ее мать пыталась самостоятельно спастись, когда начался пожар. Она смогла доползти до окна.

Как написал «Московский комсомолец», Доминика рассказала, что вечером перед пожаром Хлебников вернулась с гастролей и находилась в своей комнате на втором уровне квартиры. Ближе к ночи девушка почувствовала запах гари и поняла, что он идет из комнаты матери.

Она побежала наверх и стала звать певицу. Та ответила ей, оказалось, что она не может выйти из комнаты. Доминика также побоялась заходить внутри. Она разговаривала с Хлебниковой до приезда пожарных.

Те обнаружили артистку лежащей у окна без сознания. Вероятно, она смогла доползти туда.

Сейчас Хлебникова в крайне тяжелом состоянии находится в ожоговой реанимации в НИИ имени Склифосовского. У нее выявили 20% ожогов поверхности тела. Обожжены лицо, грудь и ноги.