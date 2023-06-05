05 июня 2023, 08:13
После воссоединения группы «Тату» одна из солисток объявила об уходе в декрет
Солистка «Тату» Лена Катина объявила, что родит сына от бизнесмена Дмитрия Спиридонова
Лена Катина из группы «Тату» объявила, что летом 2023 года родит сына от бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Она рассказала об этом в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
«Старший сын ждет, очень просил родить малыша. Я, правда, не планировала ни второго мужа, ни второго ребенка, но я сейчас счастлива», — сказала 38-летняя певица.
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Врачи диагностировали у нее гестационный диабет, предписали контролировать уровень сахара в крови и следить за питанием. Отцом ребенка станет ее муж, бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Семья еще не заключила контракт с роддомом и отказалась от идеи устроить партнерские роды, потому что, по словам Лены Катиной, ей проведут кесарево сечение. Ребенка назовут Демьяном.
Осенью 2021 года она объявила о воссоединении группы «Тату» и выступлении с Юлией Волковой. Лена Катина выпустила песню «Такси» и видео к нему, запланировала снять в 2023 году еще один клип и записать мини-альбом.
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