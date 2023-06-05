Знаменитости 05 июня 2023, 08:13 После воссоединения группы «Тату» одна из солисток объявила об уходе в декрет Солистка «Тату» Лена Катина объявила, что родит сына от бизнесмена Дмитрия Спиридонова РИА «Новости»

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Лена Катина из группы «Тату» объявила, что летом 2023 года родит сына от бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Она рассказала об этом в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

«Старший сын ждет, очень просил родить малыша. Я, правда, не планировала ни второго мужа, ни второго ребенка, но я сейчас счастлива», — сказала 38-летняя певица.

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Врачи диагностировали у нее гестационный диабет, предписали контролировать уровень сахара в крови и следить за питанием. Отцом ребенка станет ее муж, бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Семья еще не заключила контракт с роддомом и отказалась от идеи устроить партнерские роды, потому что, по словам Лены Катиной, ей проведут кесарево сечение. Ребенка назовут Демьяном.

Осенью 2021 года она объявила о воссоединении группы «Тату» и выступлении с Юлией Волковой. Лена Катина выпустила песню «Такси» и видео к нему, запланировала снять в 2023 году еще один клип и записать мини-альбом.