Знаменитости 06 февраля 2023, 15:21 Елена Катина поделилась творческими планами на этот год Елена Катина: один из планов осуществился — это выпуск нового сингла «Такси» Лена Катина/ / "ВКонтакте"

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Певица, бывшая участница группы «Тату» Елена Катина в разговоре с «ФедералПресс» рассказала о том, какие творческие планы желает осуществить в 2023 году.

По словам артистки, одна из целей уже осуществилась — это выпуск нового сингла «Такси».

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«И видео к этому треку мы выпустили 27 января, в самом начале года. Потом мы планируем выпустить EP (от англ. Extended Play — мини-альбом — прим. ред.) 24 февраля. Планируются съемки еще одного видео, которое выйдет ближе к лету еще на одну песню из этого EP», — добавила Катина.

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Других планов на предстоящий год у артистки нет, поскольку она собирается отправиться в декретный отпуск. Катина отметила, что как только ей представится возможность продолжить карьеру, она постарается совмещать материнство и творчество.

При этом певица добавила, что буквально через месяц-два ей придется прекратить давать концерты.