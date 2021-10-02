Лена Катина объявила о воссоединении «Тату»

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина объявила о творческом воссоединении со второй участницей легендарного поп-дуэта Юлией Волковой. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

«Официальный трибьют „Тату“ — весна 2022 года, где примем участие мы с Юлей», — сказала Катина на опубликованном на странице видео.

Источник фото: Instagram

Кроме того, по ее словам, поклонники увидят их с Волковой вместе на экране — в ближайшее время выйдет сериал с участием исполнительниц. Сериал выйдет на «одной из самых крупных стриминговых площадок», отметила Катина. При этом, она не уточнила, какой именно сервис будет показывать проект.

В августе Лена Катина стала героиней программы «Секрет на миллион». Она призналась ведущей проекта Лере Кудрявцевой, что в 11 лет была изнасилована. По словам певицы, десятилетия она молчала о случившемся. К психологу Катина обратилась, только когда повзрослела. Со специалистом ей удалось проработать травму, поэтому теперь Катина смогла публично рассказать о случившемся.