Попавший в больницу после драки с Епифанцевым режиссер рассказал свою версию конфликта

Режиссер Ростислав Мусаев рассказал, что намеренно полез в драку с Владимиром Епифанцевым. Он якобы пытался отвлечь актера от потасовки с женщиной.

«Я защищал не свою девушку, это не моя жена, я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик. И если была бы на том месте ваша жена, скорее всего, я бы сделал то же самое. Просто стоять и смотреть — не моя история», — написал Мусаев в Instagram.

Режиссер удивился реакции интернет-пользователей, которые встали на сторону Епифанцева. Он сожалеет, что произошел конфликт. В момент написания поста он находился в больнице. Мусаев отметил, что анализы и снимки в ближайшее время покажут, как сильно он пострадал в драке.

«Безумно больно и обидно, что такое случилось», — завершил он свое обращение к подписчикам.

Ранее кинематографист рассказал подробности конфликта порталу «СтарХит». В ночь на 11 февраля они сидели в баре с членами съемочной группы «Дочь тьмы», среди которых была актриса Анастасия Веденская, бывшая жена Епифанцева. Между Веденской и девушкой по имени Виктория произошел конфликт, после чего Виктория бросила в сторону бывшей жены Епифанцева несколько бокалов. Один из них попал актрисе в голову.

Александр, муж Виктории, и Максим, друг Веденской, начали драться. После этого в ресторан пришел Епифанцев.

«Он такой заряженный на драку, понятно, ему наговорили всего, тем более Настя была в крови. Владимир подошел к Вике, взял ее за шею и стал таскать. Я понял, что сейчас случится страшное и я должен переключить его внимание на себя», — сказал Мусаев.

Информация о драке Епифанцева с режиссером Мусаевым появилась в Сети 11 февраля.