Переболевший COVID-19 актер Епифанцев рассказал о своем отношении к вирусу
Мужчина признался, что вирус повлиял на его взгляды. Он понял, что любые события, которые происходят на протяжении жизни играют роль подсказок.
«Например, коронавирус прекрасно показал, насколько уязвима наша иммунная система, и мы сами уязвляем ее социальными рамками и ложью. Отсюда и происходит сбой иммунной системы, не справляющейся с новой информацией», — поделился мнением актер.
Как считает Епифанцев, инфекция — это информация, к которой легко адаптируется организм человека. Артист отметил, что люди частично состоят из вирусов и поэтому должны легко справляться с ними. Он уверен, что этот недуг нужно принять как дар.
Актер заключил, что «коронавирус — зеркало того, что у нас болит».
Летом нынешнего года сообщалось, что Епифанцев стал режиссером и исполнителем главной роли одной из серий screenlife-сериала Семена Слепакова «Окаянные дни».