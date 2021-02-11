Актер Епифанцев вступился за бывшую жену в кафе

Актрисе Анастасии Веденской разбили лицо в петербургском кафе. За артистку вступился бывший муж Владимир Епифанцев, рассказала «360» его агент Лолита Твилдиани.

Веденская приехала в Санкт-Петербург на премьеру и с сыном сидела в кафе. Девушка из компании, которая отдыхала за соседним столом, вступила с ней в перепалку.

«Она швырнула в нее бокал. Было очень много крови. <...> Володя решил, что его жену избивают. Драки там не было», — пояснила Твилдиани.

Агент добавила, что Епифанцев пытался разобраться, кто побил его экс-супругу. И сначала не мог понять, что происходит. Анастасия Веденская вызвала полицию и собирается дать делу ход. Актриса, подчеркнула Твилдиани, «не дралась». Сейчас у нее перевязано лицо.

Telegram-канал «112» заявил, что Епифанцев влез из-за бывшей жены в женскую драку. Якобы актерская компания сидела в баре по случаю премьеры фильма «Дочь тьмы», где Веденская сыграла главную героиню. Собравшиеся выпили, а Анастасия повздорила со знакомой. Та ударила актрису, а экс-супруг артистки набросился на обидчицу.