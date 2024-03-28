Знаменитости 28 марта 2024, 16:44 «Понты кончились». Галкина заметили в эконом-классе самолета Шоумена Галкина заметили в эконом-классе на рейсе из Израиля в Германию РИА «Новости»

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Известного комика Максима Галкина* заметили в эконом-классе самолета, летящего из Израиля в Германию. Совместные селфи со звездой разместили в социальных сетях его поклонники, сообщила «Комсомольская правда».

Артист путешествовал в красно-белом бомбере, с маленьким рюкзачком за плечами.

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Комментаторы в соцсетях предположили, что у объявленного иноагентом комика не осталось денег на билеты бизнес-класса.

«Понты кончились, экономия началась», — отметили они.

Галкин* уехал из России и получил гражданство Израиля. Из-за рубежа он не раз негативно высказывался об оставшихся на Родине коллегах.

За границей он продолжает вести концертную деятельность. Так, на последнем выступлении он обошел стороной тему теракта в Crocus City Hall.

Супругу Галкина*, певицу Аллу Пугачеву, активисты также призвали внести в список иностранных агентов. Необходимые для этого экспертизы уже начались.

* Признан иностранным агентом на территории России.