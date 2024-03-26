Знаменитости 26 марта 2024, 11:44 Галкин промолчал о теракте в Crocus City Hall на выступлении в Израиле Shot: шоумен Галкин промолчал о теракте в Crocus City Hall на концерте в Израиле Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Юморист Максим Галкин* обошел стороной тему теракта в Crocus City Hall во время последнего выступления в Израиле. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, во время своего последнего выступления в городе Реховот 47-летний Галкин* решил сконцентрироваться на шутках о ногах артиста Филиппа Киркорова, песне Ицыка Цыпера о дымке и пародии на певицу Лолиту.

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Супруга комика Алла Пугачева также столкнулась с критикой из-за отсутствия публичных соболезнований жертвам теракта в Crocus City Hall. Она не выразила сочувствие семьям пострадавших и погибших, при этом сохранив активность в социальных сетях.

Поклонники певицы возмутились ее молчанием о трагическом происшествии в концертном зале. Они начали оставлять гневные комментарии под ее публикациями.

* Признан иностранным агентом на территории России.