Знаменитости 27 марта 2024, 10:00 Началась процедура признания Пугачевой иноагентом Бородин заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом РИА «Новости»

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Началась процедура признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Такие данные он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что получил ответ из Генпрокуратуры на его обращение. Сейчас, по его словам, процедура признания Пугачевой иноагентом уже началась.

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«Прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — заключил Бородин.

Несколькими днями ранее Пугачеву раскритиковали за молчание о теракте в Crocus City Hall. Артистка никак не прокомментировала произошедшее в соцсетях. Это вызвало негодование у ее поклонников.

Вместе с тем ее близкие — муж Максим Галкин* и дочь Кристина Орбакайте — публиковали слова сочувствия и соболезнования после трагедии 22 марта в Красногорске.

* Максим Галкин — признан иноагентом в России.