Знаменитости 13 ноября 2022, 01:51 Пользователи TikTok поддержали Некоглая Пользователи TikTok стали выкладывать ролики в поддержку блогера Некоглая Соцсети

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Пользователи TikTok начали снимать и выкладывать видео в поддержку блогера Некоглая (Николая Лебедева). Молодого человека приговорили к депортации из России после пародии на российского военнослужащего.

В TikTok стали появляться видео с пародиями на скандальный ролик Некоглая. Молодые люди начали выкладывать похожие кадры под аналогичную музыку. Причем в съемках участвуют и дети.

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Ранее блогер извинился за свою пародию на российского бойца и назвал ее большой ошибкой. По словам Некоглая, из-за своего ролика он чувствует себя как животное.

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Молодого человека приговорил к депортации Пресненский суд Москвы. Причиной выдворения из страны стало нарушение миграционного законодательства. Защита блогера обжаловала решение суда, но Мосгорсуд отказался изменить приговор. Некоглая ждет отправка в Молдавию. Также его обязали заплатить пять тысяч рублей в качестве штрафа.

Перед задержанием блогер выложил в соцсети ролик, в котором спародировал российского солдата, отбивавшегося в окопе от украинских снарядов. Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру проверить видео на предмет дискредитации ВС РФ.