Знаменитости 04 января 2023, 17:42 Полиция уточнила обстоятельства, при которых пострадал актер из «Мстителей» Variety: актер Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, помогая родственнику Википедия

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Голливудский актер Джереми Реннер, получивший мировую известность благодаря роли Соколиного Глаза в киновселенной Marvel, пострадал под снегоуборочной машиной во время помощи родственнику. Об этом сообщил портал Variety со ссылкой на результаты полицейского расследования.

Согласно протоколу правоохранителей, родственник актера застрял в снегу на своем автомобиле и попросил Джереми помочь ему. Реннер приехал на место на снегоуборочном гусеничном тягаче и успешно вызволил машину из снежного плена.

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После этого он вышел из техники поговорить с родственником, но тягач стал скатываться по склону. Реннер попытался на ходу запрыгнуть в кабину, но попал под гусеницы.

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Шериф Дарин Балам подчеркнул, что речь идет о несчастном случае, а не о чьем-то злом умысле. Первую помощь актеру оказали соседи и очевидцы, зажавшие открытые раны полотенцами.

Реннер в социальной сети опубликовал свою фотографию и поблагодарил поклонников за поддержку.

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О попадании Реннера в больницу стало известно 2 января. Он получил травмы грудной клетки и ног, потеряв много крови. Врачи сделали звезде кино несколько операций, сейчас его состояние стабильно, писало издание News.ru.

Реннер известен широкой публике по работам в картинах «Повелитель бури» и «Город», но всемирную славу он заработал после роли Соколиного Глаза.