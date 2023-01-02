Знаменитости 02 января 2023, 10:07 Звезду «Мстителей» доставили в больницу после неудачной уборки снега Deadline: актер Джереми Реннер получил серьезные травмы при уборке снега в Неваде Википедия

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Американский актер Джереми Реннер находится в критическом состоянии после травм, полученных при уборке снега в штате Невада. Об этом сообщил портал Deadline.

«Во время уборки снега с Реннером произошел несчастный случай. Он находится в критическом, но стабильном состоянии», — сказано в сообщении.

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По данным источника, Реннера срочно доставили в больницу по воздуху, вместе с актером находится его семья.

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«Джереми получает отличный уход в больнице. Когда появится больше информации, мы сразу об этом расскажем», — сказал представитель артиста.

Подробности происшествия не уточняются. Известно, что ЧП произошло в городе Рино, где у актера есть свой дом. Во время новогодних праздников на населенный пункт обрушилась метель.

Реннер широко известен публике по роли Соколиного Глаза в фильмах киновселенной Marvel. В 2009 году он завоевал премию Национального совета кинокритиков США в номинации «Мужской прорыв года» за роль в картине «Повелитель бури».