Знаменитости 03 января 2023, 10:40 Актер Джереми Реннер потерял много крови и перенес несколько операций TMZ: снегоуборочная машина проехала по ноге актера Джереми Реннера РИА «Новости»

Читать 360tv в

Стали известны подробности о травмах и госпитализации американского актера Джереми Реннера. По информации издания TMZ, снегоуборочная машина проехала по ноге артиста, серьезная травма вызвала большую кровопотерю.

По данным телеканала CNN, актеру сделали несколько операций. Представитель Реннера сообщил журналистам, что несчастный случай произошел во время уборки снега. Врачи диагностировали у актера тупую травму груди и ортопедические травмы. Его доставили в больницу в критическом состоянии.

Реклама

Ранее полиция Невады раскрыла обстоятельства травмирования актера. Реннера доставили в местную больницу на вертолете. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Реклама

Самой известной стала роль Джереми Реннера в фильмах киновселенной Marvel. Актера также дважды номинировали на премию «Оскар» — за картины «Город» и «Повелитель бури».