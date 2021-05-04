Полиция не получала заявлений по поводу конфликта с солистом The Hatters

В полицию Нижнего Новгорода никто не обращался по поводу предполагаемого конфликта с участием солиста группы The Hatters Юрия Музыченко. Об этом в региональном главке МВД сообщили РИА «Новости».

Директор The Hatters Даниил Мустаев ранее рассказал «360», что публикации в Telegram-каналах о том, что Музыченко во время гастролей в Нижнем Новгороде якобы кому-то угрожал и домогался до девушек, не соответствуют действительности. Группа будет добиваться полного опровержения.

Мустаев признал, что Музыченко действительно был пьян и в баре у него произошла словесная перепался с некими личностями. Но на этом конфликт был исчерпан. Однако вскоре группе начали писать в соцсетях и вымогать деньги. После этого поползли слухи, что Музыченко якобы устроил дебош в клубе. Из этого раздули новость, что он угрожал кому-то ножом и трогал девушек за грудь.

Группа будет решать вопрос с вымогателями в правовом поле. К этому подключат юристов. Кто именно требовал от музыкантов денег, пока непонятно. Предположительно, это могли быть сотрудники заведения или местные музыканты.