The Hatters засудит сотрудников клуба после жалобы на Музыченко

Группа The Hatters подаст в суд на сотрудников нижегородского клуба после того, как они обвинили солиста Юрия Музыченко в дебоше. Менеджер коллектива Даниил Мустаев рассказал изданию «Подъем», что представители заведения вымогали у Музыченко деньги.

Директор The Hatters рассказал, что Музыченко был пьян на концерте малоизвестной группы и крикнул что-то обидное, после чего у него произошла словесная перепалка с музыкантами, но на этом конфликт был исчерпан. Однако после этого группе начали писать во всех соцсетях и предлагали уладить вопрос финансово.

«Требовали с нас денег. Мы им написали, что никаких денег они не получат, и после этого появляется история про ножи, изнасилования», — сообщил Мустаев.

Музыканты готовят исковое заявление по факту вымогательства и клеветы.

Ранее в СМИ сообщили, что 2 мая Музыченко в компании друзей устроил дебош в клубе Tago Mago в Нижнем Новгороде. Предположительно, музыкант и его знакомые угрожали персоналу заведения ножом, а одну из сотрудниц якобы схватили за грудь. Сами The Hatters опровергли это и заявили, что лидера группы оклеветали.