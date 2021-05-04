«Кто-то оказался алчным». Директор The Hatters рассказал, как оклеветали Музыченко

Директор Тhе Наttеrs Даниил Мустаев рассказал «360», как после концерта в Нижнем Новгороде лидера группы Юрия Музыченко попытались оклеветать, обвинив в угрозах ножом и домогательствах. У них требовали деньги, а после этого в Сети появились фейковые новости.

Мустаев рассказал, что после концерта Тhе Наttеrs Музыченко с женой и двумя менеджерами пошли в бар, где у них возникла словесная перепалка «с какими-то ребятами». После этого эти ребята начали писать в соцсети The Hatters сообщения с требованиями заплатить им денег.

«Мы, конечно же, на это просто не стали никак реагировать. А после появились новости, что это была не словесная перепалка, а, дескать, Юра бегал с ножом и хватал там каких-то девушек за грудь», — сказал директор группы.

Новость о дебоше Музыченко появилась в Telegram-канале Mash. После этого журналисты связались с группой и, узнав подробности, выпустили новый пост, о том, что все было не совсем так, как изначально они сообщили.

«Мы будем добиваться опровержения полного, это во-первых. А во-вторых, мы будем решать вопрос с этими ребятами, которые требовали денег и придумали эту историю с ножом. Кто бы ее ни придумал, мы будем решать этот вопрос в правовом поле», — сказал Мустаев.

Директор группы рассказал, что когда получил сообщение с требованием денег, то пожелал вымогателям удачи. Сумма даже не обсуждалась. После этого в паблике The Hatters вышел пост с опровержением, и в комментариях отметились и сотрудники заведения, и сами молодые люди, с которыми произошел конфликт, которые написали, что все это была лишь словесная перепалка, и никакого ножа и домогательств не было.

«Они написали, что всю историю про нож и хватание за грудь придумал Mash. А они, дескать, про деньги писали на эмоциях. Что это значит, я не понял, не стал у них спрашивать. Предоставлю это нашим юристам», — сообщил Мустаев.

Музыченко действительно был пьян и что-то крикнул, но из этого раздули ложную историю про нож и домогательства.

«Это все абсолютное вранье», — сказал директор группы.

Мустаев не исключил, что кто-то из тех, кто требовал у них денег, мог тоже быть музыкантом.

«Речь идет не о том, что кто-то из них был музыкантом. Речь идет о том, что кто-то из них оказался алчным человеком, который решил заработать на несуществующей новости», — заключил Мустаев.