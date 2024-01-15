Знаменитости 15 января 2024, 12:15 Политические высказывания оставили Максима Галкина без двух концертов в Таиланде Власти Таиланда отменили два концерта Максима Галкина в Паттайе и Пхукете РИА «Новости»

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Концерты юмориста Максима Галкина* в Паттайе и Пхукете отменили из-за жестких высказываний на тему политики. Владельцы гостиниц, где планировали выступления, приняли такое решение под давлением властей, сообщил ТАСС источник в местной развлекательной индустрии.

Оба концерта назначили на конец января. Сначала Галкин* собирался выступить 24 января в гостинице Royal Cliff в Паттайе, а на следующий день — в гостинице Royal Phuket City Hotel в Пхукете. Собеседник агентства заявил, что площадки отказались от проведения мероприятий.

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«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — объяснил он.

Билеты сняли с продажи. Они обошлись бы зрителям в сумму от 8,5 до 16 тысяч рублей.

Концерты Максима Галкина* в Израиле перенесли на весну. В Казахстане артист столкнулся с организационными проблемами: бронь на дату его выступления отдали другому артисту, а продажу билетов объявили незаконной. В Дубае юмориста оштрафовали за антироссийские высказывания.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.