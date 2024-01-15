15 января 2024, 12:15
Политические высказывания оставили Максима Галкина без двух концертов в Таиланде
Власти Таиланда отменили два концерта Максима Галкина в Паттайе и Пхукете
Концерты юмориста Максима Галкина* в Паттайе и Пхукете отменили из-за жестких высказываний на тему политики. Владельцы гостиниц, где планировали выступления, приняли такое решение под давлением властей, сообщил ТАСС источник в местной развлекательной индустрии.
Оба концерта назначили на конец января. Сначала Галкин* собирался выступить 24 января в гостинице Royal Cliff в Паттайе, а на следующий день — в гостинице Royal Phuket City Hotel в Пхукете. Собеседник агентства заявил, что площадки отказались от проведения мероприятий.
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«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — объяснил он.
Билеты сняли с продажи. Они обошлись бы зрителям в сумму от 8,5 до 16 тысяч рублей.
Концерты Максима Галкина* в Израиле перенесли на весну. В Казахстане артист столкнулся с организационными проблемами: бронь на дату его выступления отдали другому артисту, а продажу билетов объявили незаконной. В Дубае юмориста оштрафовали за антироссийские высказывания.
*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.
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