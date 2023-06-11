Мир 11 июня 2023, 00:44 Галкин столкнулся с проблемами при организации концерта в Казахстане Продюсер Пучков рассказал о проблемах с организацией концерта Галкина в Алма-Ате РИА «Новости»

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Юморист Максим Галкин* столкнулся с проблемами при организации концерта в Алма-Ате. Выступление запланировали на 6–7 октября 2023 года, сообщил РИА «Новости» его продюсер Алексей Пучков.

По его словам, организаторы направили несколько писем в мэрию и во Дворец Республики с просьбой забронировать даты, а также запросили договор для проведения концерта.

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Вот только, когда началась продажа билетов, ее назвали незаконной. Так, директор госпредприятия «Алматы Ауендери» Бакытжан Садыков, который заведует Дворцом Республики, заявил, что «реализация билетов без договора с концертной площадкой может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей».

После этого руководство площадки обратилось в прокуратуру для разбирательства ситуации. Также, по их словам, даты концерта Галкина* «у них забронировали для другого артиста», резюмировал Пучков.

Ранее общественное движение «Зов народа» направило в Следственный комитет и Генпрокуратуру требование проверить Максима Галкина* на спонсирование терроризма после концерта в Турции.

* Максим Галкин — физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.