Стал известен размер гонораров российских звезд за корпоративы после самоизоляции

«Экономика сегодня» уточнила, что примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева требует за свое выступление 350 тысяч евро (свыше 29 миллионов рублей). На второй позиции Земфира (12,5 миллионов рублей или 150 тысяч евро). Третье место поделили Григорий Лепс и супруг Пугачевой Максим Галкин (120 тысяч евро или около 10 миллионов рублей).

Расценка Стаса Михайлова и Ирины Аллегровой - 100 тысяч евро, Филиппа Киркорова — 90 тысяч евро, Юрия Антонова, Софии Ротару и Николая Баскова — 80 тысяч евро, Басты — 70 тысяч евро, а Дмитрия Нагиева, Насти Ивлеевой, Елены Ваенги и Полины Гагариной — 60 тысяч евро.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как после развода складывались его отношения с Аллой Пугачевой.

Отмечается, что артист до сих пор готов помочь бывшей супруге в случае нужды, но отношений между ними «никаких нет».

«Нет у нас никаких отношений. <…> Мы не дружим домами, это было бы странно», — признался певец.