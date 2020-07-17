В больницы Британии попало рекордное количество пациентов с лишним весом

За последние три месяца в больницы Великобритании поступило рекордное число пациентов с ожирением. Статистика утверждает, что ежедневно в стационары попадало 2400 человек, жалующихся на избыточный вес.

Как сообщило издание The Daily Mail, только в прошлом году были госпитализированы 876 тысяч британцев, чьи проблемы со здоровьем были связаны с ожирением. Причем, женщины составляли среди них две трети. Медики бьют тревогу, проблема может усугубиться во время пандемии, так как многие британцы сидят дома и стали меньше заниматься физическими упражнениями.

Ожидается, что в кампании по борьбе с избыточным весом примет участие премьер-министр страны Борис Джонсон. В частности, он может пресечь рекламу вредных продуктов питания и операций по снижению веса. Общественность его уже раскритиковала за отказ увеличить налоги на сладкую пищу и напитки с большим содержанием сахара.

Кстати, эксперты утверждают, что лишний вес британцев стал причиной высокого показателя смертности от коронавируса. Ходят слухи, что и сам премьер считает, что тяжело перенес новую инфекцию именно из-за лишнего веса.

Политики подталкивают правительство к принятию новых мер в борьбе с ожирением на фоне вполне вероятной второй волны пандемии. Представитель министерства здравоохранения Джонатан Эшворт сказал, что промедление ставит под угрозу здоровье детей.

Ранее британские эксперты посоветовали для похудения в области живота пить как можно больше воды. Специалисты уверены, что за один раз нужно употреблять не менее 500 мл. Ученые также выяснили, что на повышении аппетита сказываются алкоголь и недосып.