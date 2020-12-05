Поклонники поддержали певца Макарского соленьями

Музыкант продолжает выступать вместе с женой Викторией, но теперь дает концерты онлайн. По словам Макарского, из-за невысокой цены на билеты он сохранил около 70% прежних доходов. Тем не менее после выступлений супруги чувствуют себя выжатыми лимонами, поскольку нет здорового обмена энергией со зрителями.

Некоторые поклонники помогают им финансово.

«Нам стали присылать деньги из Канады, Америки, Германии. Просто так», — рассказала Виктория.

Другие фанаты посылают их семье огурцы и прочие соленья. Артисты делятся гостинцами с многодетными соседями.

Макарские продают билеты на свои онлайн-концерты по 300 рублей.

О проблемах с деньгами из-за пандемии коронавируса уже говорили многие российские артисты. По этой теме неоднократно высказывался продюсер Иосиф Пригожин. А бывшей участнице КВН Елене Борщевой для «очень хорошей жизни» нужно 500 тысяч рублей в месяц. Но из-за отмены концертов и выступлений такие доходы семья еще долго не увидит. Поэтому телеведущая и сваха Роза Сябитова посоветовала артистам откладывать деньги. Добиться успеха получится благодаря умению выживать в трудных ситуациях.