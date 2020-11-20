«Всех денег не заработаешь»: Сябитова призвала звезд откладывать средства

Сябитова вспомнила, что в 90-е годы у нее были проблемы с деньгами. В такие моменты главной мотивацией к подработке в такси или няней была необходимость кормить детей.

«Те, кто попал на вершины российского шоу-бизнеса, — это умные люди, и иначе бы они там не оказались. И, конечно, умные люди понимают, что популярность и востребованность артиста не могут быть вечными», — подчеркнула она.

Сябитова отметила, что во времена солидных заработков нужно задумываться о подушке безопасности. По мнению свахи, известные молодые артисты, которые заявляют о том, что пойдут от безденежья работать в такси, просто пытаются привлечь к себе внимание. Ведущая призналась, что в период пандемии ограждает себя от лишних рисков.

«Всех денег не заработаешь! Я берегу себя», — пояснила она.

В настоящий момент знаменитость находится на самоизоляции.