«Нужно 500 тысяч в месяц». Участница КВН пожаловалась на нехватку денег из-за пандемии

С начала 2020 года ее доходы сильно сократились. Выступления урезают, спектакли отменяются, а переход в онлайн пока не принес желаемых доходов. Однако, несмотря на это, ей с мужем нужно воспитывать двух дочерей.

Борщевой, по ее словам, не удастся заработать в канун Нового года. Тем не менее актриса пока не паникует, верить в хорошее будущее ей помогает «подушка безопасности».

«Чувствую, что скоро могу приступить к ее опустошению», — призналась Борщева.

По ее словам, для комфортной жизни семье нужно приблизительно 500 тысяч в месяц. С помощью такой суммы Борщева будет чувствовать себя нормально и сможет «очень хорошо жить». Правда, теперь о таких доходах остается только мечтать. Муж актрисы — фитнес-тренер — тоже остался без части заработка, поскольку сейчас на тренировки в спортзал ходит меньше людей.

Борщева призналась и в наличии психологической проблемы: артисты очень скучают по своим зрителям. Онлайн-формат не позволяет прочувствовать связь с публикой. Бывшая участница КВН не хочет, чтобы «вся эта история с пандемией» продлилась еще несколько лет, как это прогнозируют некоторые эксперты. Причем потом еще потребуется время на восстановление.

Во время пандемии юмористка снялась в двух сериалах и нескольких телешоу.

Елена Борщева — актриса кино, юмористка, поэтесса. Она играла за команду КВН «Сборная Пятигорска» в 2000–2006 годах, а также участвовала в шоу Comedy Woman (2008—2012, 2016).

Ранее певица Лолита Милявская пожаловалась на большие финансовые проблемы, с которыми столкнулись артисты из-за пандемии коронавируса. Звезды шоу-бизнеса несут серьезные убытки из-за ковидных ограничений — зал должен быть заполнен не более чем на 25%.