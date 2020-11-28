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    28 ноября 2020, 12:57

    «Нужно 500 тысяч в месяц». Участница КВН пожаловалась на нехватку денег из-за пандемии

    Алена Макаренко

    Список жалоб на трудную жизнь артистов после прихода коронавируса пополнился. На этот раз коллег поддержала актриса, бывшая участница КВН Елена Борщева. Об этом сообщил «Собеседник».
    «Нужно 500 тысяч в месяц». Участница КВН пожаловалась на нехватку денег из-за пандемии

    С начала 2020 года ее доходы сильно сократились. Выступления урезают, спектакли отменяются, а переход в онлайн пока не принес желаемых доходов. Однако, несмотря на это, ей с мужем нужно воспитывать двух дочерей.

    Борщевой, по ее словам, не удастся заработать в канун Нового года. Тем не менее актриса пока не паникует, верить в хорошее будущее ей помогает «подушка безопасности».

    «Чувствую, что скоро могу приступить к ее опустошению», — призналась Борщева.

    По ее словам, для комфортной жизни семье нужно приблизительно 500 тысяч в месяц. С помощью такой суммы Борщева будет чувствовать себя нормально и сможет «очень хорошо жить». Правда, теперь о таких доходах остается только мечтать. Муж актрисы — фитнес-тренер — тоже остался без части заработка, поскольку сейчас на тренировки в спортзал ходит меньше людей.

    Борщева призналась и в наличии психологической проблемы: артисты очень скучают по своим зрителям. Онлайн-формат не позволяет прочувствовать связь с публикой. Бывшая участница КВН не хочет, чтобы «вся эта история с пандемией» продлилась еще несколько лет, как это прогнозируют некоторые эксперты. Причем потом еще потребуется время на восстановление.

    Во время пандемии юмористка снялась в двух сериалах и нескольких телешоу.

    Елена Борщева — актриса кино, юмористка, поэтесса. Она играла за команду КВН «Сборная Пятигорска» в 2000–2006 годах, а также участвовала в шоу Comedy Woman (2008—2012, 2016).

    Ранее певица Лолита Милявская пожаловалась на большие финансовые проблемы, с которыми столкнулись артисты из-за пандемии коронавируса. Звезды шоу-бизнеса несут серьезные убытки из-за ковидных ограничений — зал должен быть заполнен не более чем на 25%.