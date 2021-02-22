Поклонники начали сжигать билеты на концерт Инстасамки

После скандала с визажистами фанаты блогера и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) из Владивостока начали сжигать билеты на ее концерт. Поводом также послужили ее постановочные видео о нападении с зеленкой.

Пользовательница Instаgrаm под ником uliana95 заявила, что когда-то хорошо относилась к Зотеевой. Она замечала, что певица вежливо общалась с поклонниками вживую и в соцсетях. Но теперь ее поведение перешло все границы.

«Теперь я вижу перед собой девочку, которую очень занесло! Она подогревает интерес к себе мерзкими путями, которые теперь задевают простых людей. И именно поэтому я, как простая девочка из поселка, которая была обслуживающим персоналом, считаю, что это низко», — написала девушка.

Она также выложила видео, как сжигает распечатанный электронный билет. Выступление Инстасамки должно состояться во Владивостоке 12 марта.

Недавно Зотеева обматерила визажистов, которые сделали ей макияж, но опоздали к назначенному часу. Блогерша выкинула их вещи за дверь и сожгла их гонорар. После появилось видео, где заплаканная Инстасамка вся в зеленке рассказывает, что на нее напали. Некоторые считают, что это постановочный ролик. Раньше девушка уже была замечена в нескольких скандалах, связанных с неподобающим поведением.