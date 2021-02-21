Пиарщик усомнился, что нападение на Инстасамку было подставным

Известную блогершу Инстасамку (Дарью Зотееву) действительно облили на улице зеленкой. Это уже не первый случай, когда у людей накопился негатив к звездам и они в итоге устроили нечто подобное. Своим мнением о происшествии поделился с «360» пиарщик Антон Богославский.

«Если это подстава, то это очень крутая подстава. Но я не думаю. <…> В связи с последними ситуациями к Даше действительно большой негатив у людей», — заявил он.

Пиарщик напомнил, что ранее публичных людей уже обливали различными жидкостями или устраивали в их отношении пранки. После этого злоумышленники убегали, через день-два выкладывали в Сеть видео, чтобы показать себя на каналах, рассказать, как это было.

Богославский вспомнил историю российской юной видеоблогерши, певицы Кати Адушкиной. Тогда у подъезда девочку-подростка попытались запихнуть в микроавтобус, будто бы хотели украсть. Позже оказалось, что это пранк, но звезда интернета «жутко испугалась», ей удалось вырваться и убежать.

Пиарщик также объяснил, почему у Инстасамки все руки были в зеленке.

«Вполне возможно, что она от испуга начала вытирать с лица или с куртки, поэтому у нее все ладошки, все руки в зеленке. Поэтому в этом нет ничего подозрительного», — предположил Богославский.

Хотя он и допускает с малой долей вероятности, что произошедшее — четко продуманный план блогерши.

«У нее есть менеджер-агент, у которого свое видение ситуации, образа Дарьи, поэтому они, может быть, так выкручиваются», — допустил собеседник «360».

Ранее известная своими выходками блогерша и рэп-исполнительница нахамила своим визажистам за опоздание и выкинула их вещи из квартиры. Подписчики посчитали это видео постановкой, скопированной с реального скандала американской рэп-исполнительницы Карди Би в 2018 году.

На видео с зеленкой видно, что руки, куртка и лицо девушки почти полностью покрыты зеленой жидкостью.