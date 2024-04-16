Эксклюзив 16 апреля 2024, 20:59 Появились первые фото и видео Алексея Блиновского из зоны СВО Бизнесмен Алексей Блиновский собирает дроны в зоне СВО

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Бизнесмен и муж известной блогерши Алексей Блиновский в зоне СВО собирает беспилотники. В распоряжении «360» появились первые кадры фото и видео с супругом отбывающей наказание «королевы марафонов».

По информации источника, Алексей получил позывной Брикс. Вместе с ним в составе Донецкого корпуса служит адвокат Эльман Пашаев, близкий к семье Блиновских. Известно, что Алексей в зоне спецоперации занят на сборке беспилотных летательных аппаратов.

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О том, что Блиновский отправился на СВО, стало известно 13 апреля. Практически обанкротившийся бизнесмен решил на спецоперации реабилитироваться и попытаться вызволить из СИЗО супругу.

По информации Telegram-канала Shot, Блиновский перед отъездом на фронт закупил дроны для российских бойцов на 50 миллионов рублей.