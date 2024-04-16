Спецоперация 16 апреля 2024, 12:39 Муж Блиновской подписал контракт с Минобороны Shot: супруг Блиновской Алексей подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Муж блогера Елены Блиновской Алексей заключил контракт с Минобороны. Он отправился в зону СВО выполнять боевые задачи, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, Алексей Блиновский в составе Донецкого корпуса собирает беспилотники и распределяет их между подразделениями. Перед отъездом на фронт он закупил дроны для российских бойцов на 50 миллионов рублей.

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Shot пояснил, что служба супруга в зоне СВО поможет блогерше выйти из изолятора. Контракт ее супруга с Минобороны используют в суде, чтобы изменить наказание для создательницы марафонов с СИЗО на домашний арест. После ухода Блиновского на СВО четверо детей остались без обоих родителей. Их пока воспитывают бабушка и дедушка.

При этом собеседник Shot заявил, что Блиновский заключил контракт в большей степени для того, чтобы быть полезным своей стране, но и возможность для защиты своей семьи «странно не использовать».

Юрист Алексей Токарев считает, что СВО не освободит Блиновского от уголовной ответственности. По его словам, налоговые каникулы актуальны только для честных налогоплательщиков, к которым муж блогерши не относится.