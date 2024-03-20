Эксклюзив 20 марта 2024, 14:25 Кологривого поместили в спецприемник до решения суда МВД: актера Кологривого поместили в спецприемник до решения суда РИА «Новости»

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Актера Никиту Кологривого поместили в спецприемник до решения суда после того, как он устроил дебош в новосибирском баре. Об этом «360» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок в одном из заведений города Новосибирска, составлен административный протокол по части первой статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации „Мелкое хулиганство“. До решения суда нарушитель помещен в спецприемник», — рассказали в ведомстве.

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Очевидец в комментарии «360» сообщил, что Кологривого вывели через черный вход, чтобы увезти в спецприемник. Комментариев артист не давал.

Ранее сотрудники лаундж-бара, где отдыхал Кологривый, сообщили, что нетрезвый артист пытался флиртовать с официанткой. Получив отказ, он покусал девушку и спровоцировал драку с охраной и посетителями.

Актер Леонид Ярмольник заявил, что Кологривый «ни с того, ни с сего сошел с ума». Он призвал показать артиста врачам.